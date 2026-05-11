ظهر فى السوق .. اعرف فوائد المشمش للصحة والبشرة والشعر

مع بداية ظهور المشمش فى الأسواق يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة تأثيره على الجسم وأهم الفوائد الصحية التى يقدمها.

ووفقا لموقع “ tuasaude” نعرض لكم اهم فوائد المشمش الصحية.





زيادة الطاقة تدريجياً

يتميز المشمش بانخفاض مؤشره الجلايسيمي، مما يعني أنه يرفع مستويات السكر في الدم ببطء و يُعد المشمش خيارًا ممتازًا لتناوله قبل التمرين، كما أنه وجبة خفيفة رائعة لمرضى السكري.

الوقاية من الأمراض المزمنة



يحتوي المشمش، وخاصة المجفف منه، على عناصر غذائية ذات خصائص مضادة للأكسدة، مثل فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، ومعادن مثل النحاس والزنك والسيلينيوم ويمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري، فضلاً عن تعزيز صحة العين والقلب والدماغ.

إدارة الوزن



المشمش الطازج منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي على 57 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام من الفاكهة لذلك، يمكن إضافته إلى الحميات الغذائية لإنقاص الوزن لتحقيق أهدافك الصحية.

علاوة على ذلك، فإن المشمش غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم.

نمو الشعر



المشمش مصدر غني بفيتامين أ، وهو عنصر غذائي مسؤول عن الحفاظ على بنية الشعر وصحة فروة الرأس ولذلك، يمكن تناوله لتعزيز نمو الشعر.

الوقاية من الشيخوخة المبكرة



يُعد فيتامين أ مهماً أيضاً للحفاظ على صحة الجلد، وبالتالي، يمكن أن يساعد المشمش في منع الشيخوخة المبكرة كما أن تأثيره على الهرمونات الانثوية يساعد فى الحفاظ على الاطلالة الشبابية.

تحسين صحة العين



إضافةً إلى فوائده لصحة الجلد والشعر، يُعدّ فيتامين (أ) أساسيًا للحفاظ على البصر فهو يُساهم في تكوين القرنية، وهي الطبقة الشفافة للعين، والحفاظ عليها، وقد يؤدي انخفاض مستوياته إلى جفاف العين (جفاف الملتحمة) أو قرحة القرنية وفي الحالات الشديدة جدًا، قد يؤدي انخفاض مستوياته إلى فقدان البصر.

علاوة على ذلك، فإن فيتامين أ ضروري للأصباغ البصرية وللحفاظ على القدرة على تكييف الرؤية في الظلام.

الوقاية من فقر الدم



يحتوي المشمش المجفف على نسبة أعلى من الحديد، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد و يُعدّ الحديد ضروريًا لإنتاج الهيموجلوبين، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.