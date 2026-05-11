حبة الغلة داخل المدارس.. طالبة تدفع حياتها ثمنًا للتفوق الدراسي | تفاصيل

لم تكن "ملك" تبحث سوى عن التفوق، طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تحمل أحلاما أكبر من سنها، وتؤمن أن الاجتهاد وحده طريق النجاة نحو المستقبل، لكن داخل فصل دراسي هادئ بمدينة الزقازيق، تحولت نصيحة بريئة من زميلة إلى كارثة كادت تنهي حياتها، بعدما ابتلعت ما ظنته "فيتامينا للتركيز"، ليكشف الحادث عن وجه أكثر خطورة لضغوط التفوق الدراسي وغياب الوعي بين الأطفال.

كانت "ملك" تحفظ دروسها جيدا، وتحلم كأي طفلة متفوقة أن تصبح الأولى دائما، لم تكن تعلم أن رغبتها البسيطة في زيادة تركيزها ستقودها إلى سرير العناية المركزة.

في أحد فصول مدرسة "عوض الله حجازي" الإعدادية بمدينة الزقازيق، اقتربت زميلة من الطالبة "ملك أحمد"، 13 عاما، وقدمت لها قرصا صغيرا، مؤكدة لها أنه "فيتامين يساعد على التركيز والذكاء".

كلمات بدت عادية لطفلة تثق بزميلاتها وتحلم بالتفوق، لكنها كانت بداية مأساة صادمة، وعادت ملك إلى منزلها، تناولت الحبة دون تردد، وبعد دقائق تحولت أجواء البيت إلى كابوس، صراخ هستيري، انهيار مفاجئ، ومحاولات يائسة لإنقاذ طفلة لم تدرك أنها ابتلعت مادة سامة تعرف بـ"حبة الغلة".

والطفلة ترقد الآن داخل العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام، موصولة بأجهزة التنفس الصناعي، بينما تعيش أسرتها حالة من الصدمة والانتظار القاسي بين الأمل والخوف.

القصة لم تعد مجرد واقعة تسمم، بل ناقوس خطر يدق أبواب المدارس والمنازل معا، ويكشف كيف يمكن أن تتحول براءة الأطفال ورغبتهم في التفوق إلى مدخل لكارثة قاتلة، في ظل غياب الوعي بخطورة المواد السامة المنتشرة وسهولة تداولها بين الصغار.

أسرة ملك طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، كما دعت إلى إطلاق حملات توعية عاجلة داخل المدارس، حتى لا تتكرر المأساة مع طفل آخر قد يصدق، مثل ملك، أن "حبة صغيرة" يمكن أن تصنع التفوق.

ومن الناحية القانونية، تفتح واقعة الطالبة "ملك أحمد" الباب أمام شبهة تعريض طفل للخطر، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الطفل المصري، خاصة إذا ثبت أن المادة التي تناولتها الطفلة قدمت لها مع العلم بخطورتها. وينص القانون على حماية الأطفال من أي ممارسات تهدد حياتهم أو سلامتهم داخل المدارس أو محيطهم الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواقفه المعلنة السابقة في مثل هذه القضايا، أن حماية الأطفال من الإهمال والعنف مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والدولة، مع ضرورة التدخل السريع في الوقائع التي تهدد سلامة الأطفال نفسيا وجسديا.

كما يتوقع أن تتعامل الجهات المعنية بحقوق المرأة والطفل مع الواقعة باعتبارها ناقوس خطر يكشف الحاجة الملحة إلى رفع الوعي بين الطلاب والأسر بخطورة المواد السامة، وتشديد الرقابة داخل المدارس، لمنع تكرار مأساة مشابهة قد يدفع ثمنها أطفال في عمر الزهور.

ومن الناحية الطبية، يرى متخصصون في الطب النفسي أن هذه الواقعة تكشف جانبا خطيرا من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطفال في سن مبكرة، خاصة مع ربط التفوق الدراسي بفكرة القبول الاجتماعي والنجاح الشخصي، فالطفل في هذه المرحلة العمرية يكون أكثر قابلية للتأثر بكلام الأصدقاء وتصديقهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين الأداء الدراسي أو زيادة التركيز.

ويؤكد أطباء نفسيون أن غياب الوعي الصحي داخل المدارس وبين الطلاب قد يدفع بعض الأطفال إلى تجربة أي وسيلة يعتقدون أنها تساعدهم على التفوق، دون إدراك للعواقب، كما أن الحادث يعكس الحاجة الملحة إلى دعم نفسي وتربوي داخل المدارس، يركز على بناء الثقة بالنفس، وتعليم الأطفال كيفية التمييز بين النصيحة الآمنة والسلوك الخطر.

ويحذر مختصون من أن مثل هذه الوقائع قد تترك آثارا نفسية عميقة ليس فقط على الضحية وأسرتها، بل أيضا على زملائها داخل المدرسة، ما يستدعي تدخلا نفسيا عاجلا لاحتواء الصدمة الجماعية، ومنع انتشار الخوف أو الشعور بالذنب بين الأطفال.

فقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الأطفال في مرحلة المراهقة المبكرة يكونون أكثر قابلية للتأثر بأفكار الأصدقاء وتقليدهم، خاصة عندما يرتبط الأمر بالتفوق الدراسي أو القبول بين الزملاء.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بعض الأطفال قد يلجؤون إلى أي وسيلة يعتقدون أنها تمنحهم تميزا دراسيا أو قدرة أكبر على التركيز، بسبب الضغوط النفسية والخوف من الفشل أو التأخر عن الآخرين، مؤكدا أن غياب التوعية داخل المدارس والأسرة يزيد من خطورة هذه السلوكيات.

وأشار هندي، إلى أن مثل هذه الحوادث لا تترك أثرا نفسيا على الضحية فقط، بل تمتد إلى زملائها الذين قد يعيشون حالة من الشعور بالذنب تجاه زميلهم.