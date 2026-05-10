معلم الفيزياء من باب العلم إلى الإعدام.. جريمة أضاعت الإنسانية

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق معلم الفيزياء قاتل تلميذه وشطره نصفين فى الدقهلية، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.

التحقيقات في القضية

وكشفت التحقيقات أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، مستغلًا علاقة التدريس التي جمعته بالمجني عليه، حيث استدرجه إلى مكان الواقعة بهدف ارتكاب الجريمة والحصول على فدية مالية من أسرته

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم كان يعاني من ضائقة مالية وخسائر، ما دفعه إلى التفكير في تنفيذ الجريمة، قبل أن ينهي حياة الطالب ويقوم بتقطيع جثمانه وإخفاء أجزاء منه في مناطق زراعية ومائية

وبعد تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، الذي أقر تفصيليًا بارتكاب الجريمة

وأكدت محكمة النقض أن الأدلة جاءت قاطعة، وأن الحكم الصادر من محكمتي أول وثاني درجة يتفق وصحيح القانون، ليصبح الإعدام نهائيًا وباتًا.

بيان النيابة العامة

قالت النيابة العامة في بيان لها، إنها باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، مضيفة أن المتهم ما إنْ علِمَ بمقدرة والده المالية، ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية قام باستدراج المجني عليه وقتله

كما أضافت أن المتهم قام بإلقاء جثمان الطالب بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره نصفيْن- ثم طلب من ذويه فدية مالية، مضيفة أنه أقر تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافه الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم أمام المحكمة بأنه قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز قائلا: “أيوة معاليك خلصت عليه”.

والد الضحية

وأضاف الأب المكلوم أن والدة إيهاب مازالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى أنهما عادا أمس من أداء العمرة، وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي.

وأشار إلى أن “المتهم خطط وأعد لجريمته، وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 500‪ ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه”، موضحا أنه سيتلقى المبلغ عبر 17 خط هاتف محمول