بها 8 مصريين.. اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية| تطور عاجل؟

حالة من الترقب والحذر شهدتها الساعات القليلة الماضية؛ بعد إعلان عن اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

ودخلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على الخط بشأن هذا الحادث، وأعلنت أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف الناقلة.

استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتي الداخلية والخارجية

جاء ذلك التدخل؛ قبل أن تُطلق “أميرة محمد أبو سعدة”، استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتي الداخلية والخارجية؛ من أجل التدخل السريع لإنقاذ حياة زوجها المهندس محمد راضي عبد المنعم المحسب، المختطف من جانب قراصنة صوماليين، هو وجميع أفراد الطاقم المصريين على متن السفينة التجارية المتعرضة للاختطاف M/T Eureka.

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، السفارة المصرية في مقديشيو، بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية؛ لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.

وأوضحت أميرة محمد أبو سعدة، أن الأمر الأكثر خطورة، هو أن حالة الطاقم على السفينة تزداد سوءا مع مرور الوقت؛ في ظل غياب أي تدخل حاسم، واستمرار تعنت الشركة المالكة، ورفضها حتى الآن الاستجابة لمطالب الفدية؛ مما يزيد من تعقيد الموقف، ويعرض حياة المختطفين للخطر الشديد.

وأضافت أننا كـ أُسر، لا نملك أي وسيلة للتواصل مع ذوينا أو معرفة مصيرهم، ونعيش في قلق دائم وخوف متصاعد على حياتهم وسلامتهم.



أسماء المواطنين المصريين المحتجزين على متن السفينة

وجاءت أسماء المواطنين المصريين المحتجزين على متن السفينة كالتالي:



1- المهندس الثالث: محمد راضي عبد المنعم المحسب

2- الضابط: مؤمن أكرم مختار أمين

3- كبير المهندسين: محمود جلال عبد الله الميكاوي

4- البحار: سامح عبد العظيم الدسوقي السيد

5- الميكانيكي: أسلم عادل عبد المنصف سليم

6- مهندس الكهرباء: محمد أحمد عبد الله

7- اللحام: أحمد محمود سعد إسماعيل درويش

8- الطباخ: أدهم سالم شعبان جابر

وناشد أهالي وأسر المخطوفين، بكل ألم وأمل، وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية؛ للتحرك السريع لإنقاذ أرواح أبنائهم، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر.