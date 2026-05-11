الموسيقار عمر خيرت يستعد لحفلين متتاليين في دار الأوبرا المصرية خلال يونيو

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلتين متتاليتين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي 22 و23 يونيو المقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلاته.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفلين باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور، من بينها «ضمير أبلة حكمت» و«خلي بالك من عقلك»، إلى جانب مجموعة أخرى من أعماله التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية.

عمر خيرت

يُعد عمر خيرت من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، وله تجربة رائدة في تقديم شكل جديد من المؤلفات الموسيقية في مصر والشرق الأوسط. تتميز أعمال خيرت بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليصنع بذلك مؤلفات فريدة تحظى بإعجاب واسع من مختلف الجماهير. هذا المزج بين الأنماط الموسيقية يجعل من عمر خيرت أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في العصر الحديث.

بدأ عمر خيرت مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وعلى مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

وعلى الصعيد الدولي، قدّم عمر خيرت عروضًا فنية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مثل روسيا، سلوفينيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، الأردن، البحرين، قطر، تونس، والمغرب وغيرها.