نفاد تذاكر حفل عمر خيرت بمسرح المنارة

سعيد فراج

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت، المرتقب على مسرح المنارة، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل. 

وينتظر أن يحيي عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا على مسرح المنارة يوم الجمعة 15 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

كما يُحيي الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا على مسرح Royal Albert Hall  في حفل استثنائي لليلة واحدة فقط يقام السبت 23 مايو 2026، وينظمه Live Nation، برعاية Tazkarti والسفارة المصرية في لندن.

يُعد عمر خيرت من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، وله تجربة رائدة في تقديم شكل جديد من المؤلفات الموسيقية في مصر والشرق الأوسط. تتميز أعمال خيرت بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليصنع بذلك مؤلفات فريدة تحظى بإعجاب واسع من مختلف الجماهير. هذا المزج بين الأنماط الموسيقية يجعل من عمر خيرت أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في العصر الحديث.

بدأ عمر خيرت مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وعلى مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

وعلى الصعيد الدولي، قدّم عمر خيرت عروضًا فنية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مثل روسيا، سلوفينيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، الأردن، البحرين، قطر، تونس، والمغرب وغيرها.

كما يعد هذا الحفل محطة تاريخية للفنان الكبير، حيث سيصبح عمر خيرت ثالث فنان مصري يقدّم حفلًا رئيسيًا على مسرح رويال ألبرت هول، وثاني فنان مصري من الرجال يحقق ذلك منذ عام 1967 بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتأتي هذه الاحتفالية الفنية تحت الإشراف التنظيمي المتكامل لشركة Tazkarti، الرائدة في إدارة الحشود والحلول التكنولوجية للفعاليات الكبرى. ولا يقتصر دور "تذكرتي" على كونها منصة حجز التذاكر الأكثر أماناً وموثوقية في مصر فحسب، بل تمتد بصمتها لتشمل تقديم تجربة جماهيرية استثنائية تبدأ من سلاسة الحجز الإلكتروني، وصولًا إلى التنظيم الاحترافي لمداخل ومخارج الحفل بأعلى معايير الانضباط. وبفضل سجلها الحافل بالنجاحات الباهرة في مهرجانات عالمية مثل مهرجان العلمين الجديدة، تضمن الشركة لجمهور هذا الحفل تجربة آمنة ومريحة تليق بقيمة الحدث ومكانة نجومه، معتمدة على أحدث التقنيات الذكية في إدارة التدفق الجماهيري وضمان الشفافية المطلقة.

ويدعم الحفل EgyptAir، الناقل الرسمي للحفل، وPeninsula بصفتها المضيف الرسمي، بما يعكس الأهمية الوطنية والثقافية لهذه المناسبة التاريخية.

ويمثل حفل عمر خيرت على مسرح رويال ألبرت هول أمسية موسيقية خاصة في London، تحتفي بمؤلف موسيقي لا تزال أعماله تتردد بقوة بين مختلف الثقافات والأجيال. سيقدّم عمر خيرت أعماله الموسيقية المميزة على أحد أشهر المسارح العالمية، ليمنح جمهور لندن فرصة نادرة للاستمتاع بموسيقاه في هذا الصرح الفني العريق.

