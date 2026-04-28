أمسية موسيقية استثنائية.. عمر خيرت يحيي حفلاً ضخماً في أبوظبي

يستعد الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي مميز في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة خلال صيف 2026، حيث يلتقي جمهوره على خشبة الاتحاد أرينا لأول مرة في مسيرته الفنية.

ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم السبت الموافق 20 يونيو/حزيران 2026، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من عشاق الموسيقى الراقية، خاصة أن الحفل يمثل فرصة نادرة للاستمتاع بأعمال خيرت في أجواء أوركسترالية حية داخل واحد من أهم المسارح الحديثة في المنطقة.

وسيقدم خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي على مدار عقود، حيث تمتاز أعماله بمزيج فريد من الطابع الكلاسيكي والروح الشرقية، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى مختلف الأجيال.

وتُفتح أبواب المسرح أمام الحضور في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن ينطلق العرض الموسيقي في تمام الساعة 8:00 مساءً، في أمسية تعد بتجربة فنية متكاملة تجمع بين الإبداع الموسيقي والتنظيم الاحترافي.

وفي هذا السياق، أكدت الجهة المنظمة أن الحفل سيقدم تجربة استثنائية للجمهور، حيث ستُعزف الألحان الخالدة لخيرت بتوزيعات أوركسترالية غنية وبمشاركة فرقة موسيقية حية، ما يمنح الحضور فرصة فريدة للانغماس في عالم من الموسيقى الراقية.

ويُعد هذا الحفل محطة جديدة في مسيرة عمر خيرت الحافلة بالإنجازات، إذ استطاع عبر سنوات طويلة أن يرسخ اسمه كأحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة، من خلال أعماله التي تجاوزت حدود الزمان والمكان ولامست مشاعر الملايين.