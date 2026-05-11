أخبار البلد

بدون مقدم.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفيه الحصول علي شقق الايجار التمليكي، والتي أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تفاصيل مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، والذي تستعد وزارة الإسكان لطرحه خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنظام يتيح السكن الفوري دون الحاجة إلى سداد مقدم.

ويأتي المشروع في إطار توجه الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال توفير وحدات بنظام الإيجار طويل الأجل مع إمكانية التملك مستقبلا، بما يحقق مرونة أكبر للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف التمليك التقليدي.

تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026

أوضحت وزارة الإسكان أن نظام الإيجار التمليكي يعتمد على تسليم الوحدة السكنية للمواطن بشكل فوري مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، على أن تكون مدة التعاقد طويلة، مع منح المستفيد فرصة تملك الوحدة لاحقا حال تحسن أوضاعه الاقتصادية.

وكشفت الوزارة عن استعدادها لطرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مع وضع ضوابط دقيقة مرتبطة بمستوى الدخل لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط الأساسية للحصول على الوحدات، أبرزها:

أن يكون المتقدم من الفئات غير المالكة لوحدات سكنية.
تقديم ما يثبت مستوى الدخل الشهري بما يتناسب مع القيمة الإيجارية المحددة.
الالتزام بالشروط العمرية والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
خضوع الطلبات للفحص للتأكد من أحقية المتقدمين ومنع أي تلاعب.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي

يستهدف المشروع عددا من الفئات التي تحتاج إلى حلول سكنية مرنة، وتشمل:

محدودي الدخل الباحثين عن وحدات سكنية مدعومة.
متوسطي الدخل الراغبين في بدائل أقل تكلفة من أنظمة التمليك التقليدية.
المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ويرغبون في الحصول على سكن مستقر بتكلفة مناسبة.

توسع الحكومة في مشروعات الإسكان

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتجه إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تلبي احتياجات الشباب والأسر محدودة الدخل.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس تقديم حوافز للمطورين العقاريين، بما يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ الوحدات وتسليمها للدولة، مقابل الاستفادة من الأنشطة التجارية داخل المشروعات، بما يدعم خطط التوسع في الإسكان الاجتماعي.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

ولم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن الموعد الرسمي لفتح باب الحجز، حيث ما تزال التفاصيل النهائية الخاصة بالمشروع قيد الإعداد، على أن يتم الكشف قريبا عن شروط التقديم وآليات الحجز وخطوات التعاقد بشكل رسمي.

