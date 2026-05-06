هل ترتفع أسعار شقق محدودي؟ .. تفاصيل مهمة قبل حجز وحدتك

كشفت كراسة شروط الوحدات السكنية الجديدة لمحدودي الدخل والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المطوريين العقاريين، أن أسعار بيع الواحدت السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة 2% عن كل زيادة في أسعار (الحديد+ الأسمنت) بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ أول قرار وزاري على أن يكون حدود نسبة 10% في حالة زيادة أسعار (الحديد+الأسمنت) بنسبه 50% .

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الحد الاقصي لبيع الوحدة السكنية بدون أسانسير مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضاف إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لاترد ولا تسترد) يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري .

الحد الاقصي لبيع الحدة السكنية بالاسانسير مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافا إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا ترد ولاتسترد) يمكن تقسطيها ضمن أقسطتط التمويل العقاري .

تطرح وزارة الإسكان، بالتعاون مع القطاع الخاص، وحدات سكنية جديدة لـ محدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عامًا.

طريقة سداد الوحدات السكنية

يكون الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز+ دفعات ربع سنوية) بنسبة 30% من ثمن البيع ويمكن استكماله إلى نسبه 50% من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدّد المتبقى للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.

يقوم الصندوق بإرسال بيانات العُملاء المقبولين مبدئياً من جانب الصندوق للمطور لاستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل، والذي يتضمن قيام العميل بإستكمال مبلغ الدفعه المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدني من سعر الوحدة من خلال سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية أثناء فترة تنفيذ الوحدات، وكذلك بيانات العملاء المرفوضين التوجيه لسحب مبلغ جدية الحجز.

سيتم طرح الواحدت السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة مدة السداد تصل إلى 20 سنة.

ويكون التعاقد يتم بنظام ثلاثي بين (المطور – جهة التمويل – العميل)

وعن الدعم النقدي من الدولة يتم تحديده حسب دخل.