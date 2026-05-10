رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح الوحدات السكنية لكافة المواطنين، سواء كان إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل أو المتوسطي الدخل أو الاسكان الفاخر.

طرح وحدات سكنية جديدة

وتستعد وزارة الاسكان ممثل عنها صندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لطرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل .

حجز الوحدات السكنية

يتيح الصندوق حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، من خلال الموقع الرسمي للصندوق.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط حجز شقق “سكن لكل المصريين” وخطوات التسجيل الصحيحة لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤثر على قبول الطلب أو استكمال الإجراءات.



رابط حجز شقق سكن لكل المصريين

التقديم وحجز الوحدات السكنية يكون من عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/



خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي خطوات التقديم الإلكتروني ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تشمل:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

https://cservices.shmff.gov.eg/

إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

إدخال البيانات الأساسية بشكل صحيح كما هي مدونة في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب الطلب بدقة.

استلام رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل لإتمام إنشاء الحساب.

تسجيل الدخول على الحساب بعد التفعيل.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة وكاملة.

مراجعة البيانات جيدًا قبل إرسال الطلب النهائي.