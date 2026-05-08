قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الأضاحي 2026.. الخروف يبدأ من 11 ألف جنيه وهذه شروط الأضحية الشرعية
الإسكندرية تتأهب.. خطة شاملة لتأمين زيارة الرئيسين السيسي وماكرون
مجموعة الهبوط .. التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري
الحماية المدنية تسيطر على حريق “مصيعد” بطور سيناء.. صور
على الطريق.. طاقم إسعاف ينجح في مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة بالمنيا
لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود
نهائي كأس خادم الحرمين.. الهلال يتقدم على الخلود بثنائية في الشوط الأول
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس وغرامة للزوج حال إخفاء زواجه الثاني
هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
هل أخذ قرض لشراء سيارة يُعد حرامًا؟.. أمين الإفتاء يجيب
حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة
خناقة كشفتها.. ضبط طبيبة أسنان محكوم عليها في 45 قضية تبديد وشيكات بالعجوزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شقق بدون مقدم واستلام فوري.. تسهيلات غير مسبوقة للشباب ومحدودي الدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ضوء الطرح المرتقب لمنظومة لمشروع الإسكان الإيجاري الجديد، قال الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في سياسة الإسكان، لأنها تنقل الدعم من فكرة التمليك التقليدي إلى حل أكثر مرونة وواقعية، يراعي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، ويمنحهم فرصة حقيقية للحصول على سكن مناسب دون أعباء مالية كبيرة في البداية.

نموذج جديد يحقق التوازن بين الدولة والمواطن

ويؤكد الشامي أن ما تطرحه الحكومة من وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يعكس فكرًا اقتصاديًا متقدمًا، لأنه لا يكتفي بتوفير وحدة سكنية، بل يقدم مسارًا تدريجيًا نحو التملك، بما يخفف الضغط على المواطنين ويمنحهم وقتًا كافيًا للاستقرار المالي والمعيشي قبل الانتقال إلى خطوة التملك النهائي.

بدون مقدم.. فرصة أوسع لشريحة أكبر

ويشير إلى أن ميزة عدم وجود مقدم تُعد من أبرز نقاط القوة في هذا الطرح، لأنها تفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين قد لا يمتلكون مدخرات كافية للدفع المسبق، لكنها في الوقت نفسه تمنحهم فرصة عملية للحصول على وحدة سكنية فورًا، مع التزام شهري يمكن التخطيط له بشكل واضح ومستقر.

تسليم فوري يختصر سنوات الانتظار

ويضيف أن التسليم الفوري يمنح المشروع قيمة إضافية، لأنه يختصر على المواطن سنوات من الانتظار، ويحول الحلم السكني إلى واقع سريع، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويعزز الثقة في برامج الدولة الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

30 ألف وحدة بداية قوية وليست نهاية المطاف

ويرى الشامي أن طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة يمثل بداية مهمة وقوية، خاصة إذا تم تنفيذه وفق آليات دقيقة وواضحة، موضحًا أن هذا الرقم يحمل رسالة إيجابية للسوق مفادها أن الدولة تتحرك بخطوات عملية ومتدرجة، وأنها تتجه إلى توسيع نطاق الحلول السكنية بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد.

الفئات المستهدفة| دعم مباشر لمن يحتاجه

ويؤكد أن تحديد شروط دخل صارمة أمر ضروري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن استهداف محدودي الدخل والشباب وشرائح من متوسطي الدخل يحقق العدالة الاجتماعية، ويعزز كفاءة التوزيع، ويجعل البرنامج أكثر قدرة على خدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

الإيجار المتوقع.. أقل من السوق وأكثر قدرة على الاستيعاب

وحول قيمة الإيجار المتوقعة، يرى الخبير الاقتصادي أن نجاح التجربة يرتبط بأن تكون الأقساط أو الإيجارات الشهرية أقل من أسعار السوق، حتى يشعر المواطن بالفارق الحقيقي بين ما يدفعه في هذه المنظومة وما كان سيدفعه في السوق الحر، وهو ما يجعل المشروع أكثر جاذبية وأكثر قدرة على الاستمرار.

ضوابط واضحة تمنع التلاعب والسماسرة

ويشدد الشامي على أن ما أعلنته الحكومة من شروط دقيقة وآليات رقابية يُعد عنصرًا محوريًا في نجاح التجربة، لأنه يضمن وصول الوحدات لمستحقيها الحقيقيين، ويحد من أي محاولات للتلاعب أو إعادة البيع غير المشروع، بما يحافظ على الهدف الاجتماعي للمشروع ويحميه من أي انحراف عن مساره.

قدرة على السداد.. والاستقرار أهم مكاسب المشروع

ويختتم الشامي رؤيته بالتأكيد على أن هذه المنظومة تمنح محدودي ومتوسطي الدخل فرصة واقعية للاستقرار طويل الأجل، خاصة مع وجود نظام سداد ممتد يراعي ظروفهم الاقتصادية، لافتًا إلى أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على توفير مسكن فقط، بل يمتد إلى بناء شعور بالأمان والقدرة على التخطيط للمستقبل، وهو ما يجعل المشروع خطوة ذات أثر اجتماعي واقتصادي مهم.
أمل الشباب في الاستقرار

قال أحد المواطنين إن فكرة طرح شقق بنظام الإيجار التمليكي مريحة جدًا بالنسبة للشباب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشقق وصعوبة دفع مقدم كبير في الوقت الحالي، مؤكدًا أن كثيرًا من الأسر كانت تؤجل فكرة السكن بسبب التكاليف الكبيرة.

وأضاف: “كون أن الشقة تكون من غير مقدم والتسليم فوري دي حاجة تفرق مع ناس كتير، لأن أغلب الشباب دلوقتي يقدر يدفع مبلغ شهري، لكن صعب يوفر مئات الآلاف مرة واحدة”.

وأوضح أن المشروع قد يساعد عددًا كبيرًا من المقبلين على الزواج أو الأسر البسيطة في الحصول على سكن مناسب، خاصة إذا كانت قيمة الإيجار أقل من أسعار السوق الحالية، مضيفًا: “الناس محتاجة فرصة حقيقية تبدأ بيها حياتها من غير ضغوط ضخمة”.
 

لمشروع الإسكان الإيجاري الجديد الإسكان أمل الشباب في الاستقرار الإيجار طرح 30 ألف وحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

مجلس إدارة النادي الأهلي

عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

ترشيحاتنا

حزب كيان مصر

حزب كيان مصر يطلق أولى محطات منتداه السياسي من الدقهلية

مجلس النواب

اعتراض برلماني على فسخ عقد الزواج بعد 6 شهور.. غير منطقي

مجلس النواب

اللعان يفسخ عقد الزواج بمشروع قانون الأسرة| تفاصيل

بالصور

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد