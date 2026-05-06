بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9

خالد يوسف

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بملف الإسكان المدعوم، مع تصاعد عمليات البحث حول موعد طرح شقق الإسكان 2026، في ظل ترقب واسع لأي إعلان رسمي يخص الوحدات الجديدة الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطط الدولة لتوسيع قاعدة التمليك وتوفير سكن مناسب بأسعار مدعومة، حيث تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جهود الطرح، من خلال استكمال مشروعات «سكن لكل المصريين» التي شهدت إقبالا كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتبارها أحد أبرز برامج الإسكان المدعوم في مصر.

هل تم تحديد موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026؟

لم يتم الإعلان حتى الآن، عن موعد رسمي محدد لطرح جديد يحمل اسم الإسكان الاجتماعي 2026.

إلا أن الطروحات مستمرة بشكل دوري على مراحل خلال العام، وفق احتياجات السوق وخطط التوسع العمراني، وهو ما اعتاد عليه البرنامج في السنوات الأخيرة.

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

-يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــــا.
-يجب إنشاء حساب جديد على الموقع.

-يجب استكمال تسجيل البيانات المطلوبة بدقة.

-يجب رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF لضمان استكمال طلب الحجز بشكل صحيح

شروط الحجز الأساسية على شقق الإسكان الاجتماعي

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية

-ألا يقل العمر عن 21 عامًا

-التقديم في محل السكن أو العمل

-عدم الحصول على وحدة أو أرض مدعومة سابقًا

-الالتزام بحدود الدخل المقررة

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

-صورة بطاقة الرقم القومي

-شهادة إثبات الدخل

-إيصال مرافق حديث

-قسيمة الزواج

-شهادات ميلاد الأبناء

-إيصال سداد مقدم الحجز.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

رغم عدم الإعلان الرسمي عن الأسعار، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى تقاربها مع الطرح السابق.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الوحدات «بنظام تسليم خلال 36 شهرًا» بين 850 ألف جنيه و900 ألف جنيه، مع تحديد قيمة الدعم وفقا لمستوى الدخل.

مساحات الشقق المطروحة

- محدودو الدخل: من 75 إلى 90 مترًا

- متوسطو الدخل: من 100 إلى 120 مترًا.

