وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ شقق سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن حدائق العاصمة، و6 أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، فضلًا عن متابعة موقف تسليم الواحدات للحاجزين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم وآمن لمختلف شرائح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل العمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مواقع المشروعات، مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والتسليم.

وشددت وزيرة الإسكان على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، خاصة وحدات الإعلان الرابع عشر بجانب الالتزام بالمواعيد المقررة بالإعلانات المختلفة ضمن المبادرة، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق، بما يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة. كما أكدت ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يحقق استدامة المشروعات ويوفر بيئة سكنية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

الموقف التنفيذي للمشروع

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، تضمن نتائج جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، لمتابعة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز المدينة، حيث تمت متابعة الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان الأخضر بعدد 422 عمارة سكنية تضم 9534 وحدة بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا.

مواقع التسليم المستهدفة

وخلال الجولة، تمت متابعة الموقف التنفيذي لمواقع التسليم المستهدفة، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من الأعمال النهائية المتبقية، خاصة التشطيبات الداخلية، للالتزام بخطة تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق لحاجزيها.

كما تمت متابعة معدلات تنفيذ أعمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، إلى جانب أعمال التشطيبات الخارجية للعمارات وتنسيق الموقع العام، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان.

وامتدت الجولة بمدينة حدائق العاصمة لتشمل متابعة الأعمال الجارية بمشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل «المرحلة الخامسة» ضمن الإعلان الرابع عشر، والذي يضم تنفيذ 2185 عمارة، وذلك للوقوف على مستوى الجودة الفعلية للأعمال، ومتابعة نسب الإنجاز مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بمختلف المواقع تمهيدًا لتسليمها للمستحقين.

وأوضح التقرير أنه بمدينة 6 أكتوبر، تم بدء تسليم وحدات مشروع «سكن لكل المصريين» بالمرحلة الأولى، والتي تشمل 63 عمارة سكنية، وفق جدول زمني محدد يضمن تنظيم عملية التسليم وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الانسيابية ويمنع التكدس، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية.

وتتضمن الخطة تسليم عدد من العمارات خلال شهر مايو الجاري، على أن يتم استكمال تسليم الوحدات تباعًا خلال الشهور المقبلة.

كما استعرض التقرير نتائج جولة المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل «المرحلة السادسة» بمنطقة شمال الحي الأول بالمدينة، حيث تابع معدلات التنفيذ بالمشروع، الذي يتضمن إنشاء 24 عمارة سكنية بإجمالي 576 وحدة موزعة على ثلاثة مواقع عمل.

ويجري حاليًا تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ الهياكل الخرسانية، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من المشروع في التوقيتات المقررة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز المدينة، بجولة تفقدية لمتابعة بدء خطة تسليم أعمال المرحلة السادسة بمشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، حيث تفقد ومرافقوه الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمرحلة، والتي تشمل الوحدات السكنية، بالتزامن مع تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والاتصالات، إلى جانب أعمال تمهيد الطرق.

وفي السياق ذاته، أجرى المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، جولة تفقدية لموقع مشروع إنشاء 28 عمارة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والمرافق بالمشروع، والتأكد من جاهزيتها بالكامل قبل البدء في أعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات السكنية وفق أعلى معايير الجودة.