مصرع طفلة داخل أسانسير ببرج سكنى بالقليوبية

لقيت طفلة صغيرة مصرعها داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة الفلل بمدينة بنها، بعدما تعطّل بها في أحد الطوابق العلوية.



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة داخل أسانسير بعقار سكني بمنطقة الفلل بمدينة بنها.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وفاة الطفلة لميس محمود إثر احتجازها داخل المصعد المتعطل بالطابق الرابع.



وتبين من التحريات أن والد الطفلة يعمل حارسا للعقار، وأن الصغيرة كانت بمفردها داخل الأسانسير لحظة تعطله، فيما رجّحت التحريات أن الخوف الشديد وعدم تمكن أحد من إنقاذها سريعا ساهما في وفاتها، خاصة لصغر سنها.



وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث وسؤال أسرة الطفلة وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.