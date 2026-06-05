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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا برادو 2026 في السعودية

تويوتا برادو 2026
تويوتا برادو 2026
صبري طلبه

تعد تويوتا برادو واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، والتي تعزز من تواجدها بعد طرح موديلات 2026، والتي تنطلق عبر باقة من الفئات والتجهيزات والاسعار أيضًا.

أبعاد تويوتا برادو 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 5,025 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,980 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,992 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم.

وحصلت برادو 2026 على مجموعة من التجهيزات الخارجية، حيث تعتمد على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب نظام إضاءة نهارية من النوع نفسه، كما زودت السيارة بعجلات قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

 تويوتا برادو 2026 

محرك تويوتا برادو 2026 

توفر تويوتا نسخة مزودة بمحرك بنزين تيربو بسعة 2.4 لتر، يعتمد على 4 أسطوانات ويولد قوة تصل إلى 267 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 430 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي.

وتتوفر تويوتا برادو 2026 بمحرك ديزل تيربو سعة 2.8 لتر مكون من 4 أسطوانات، وتبلغ قوة هذا المحرك 201 حصان، في حين يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر، ويعمل المحرك أيضاً مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

 تويوتا برادو 2026 

أسعار السيارة تويوتا برادو 2026 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا برادو 2026 في المملكة العربية السعودية من 193,775 ريال للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 201,250 ريال، وتتوفر الفئتان الثالثة والرابعة بأسعار تتراوح بين 208,150 ريال و224,250 ريال.

أما الفئة الخامسة فتُطرح بسعر 232,300 ريال، في حين تبلغ قيمة الفئة السادسة 249,550 ريال، وتتصدر الفئتان السابعة والثامنة القائمة السعرية، حيث يصل سعرهما إلى 273,815 ريال و288,305 ريال.

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