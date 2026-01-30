ترامب يرشح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيحه كيفن وارش لمنصب الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن الأسبوع المقبل اسم الرئيس الجديد لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في خطوة تترقبها الأوساط الاقتصادية والمالية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي يأتي في إطار توجه إدارته نحو تعزيز النمو الاقتصادي وضبط السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قادرة على التعامل مع التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة واستقرار الأسواق.

ويحظى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأهمية كبيرة، نظرًا لدوره المحوري في تحديد السياسة النقدية الأمريكية، بما في ذلك قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصاد الأمريكي والأسواق الدولية.

وتتابع الأسواق المالية تصريحات ترمب عن كثب، وسط توقعات بأن ينعكس الإعلان المرتقب على حركة الدولار والأسهم والسندات، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات واسعة حول مستقبل السياسة النقدية والتوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.

ومن المنتظر أن يثير اسم المرشح المحتمل نقاشًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا داخل الكونغرس، حيث يتطلب المنصب موافقة مجلس الشيوخ، وفقًا للدستور الأمريكي