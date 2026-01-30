قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن الأسبوع المقبل اسم الرئيس الجديد لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في خطوة تترقبها الأوساط الاقتصادية والمالية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي يأتي في إطار توجه إدارته نحو تعزيز النمو الاقتصادي وضبط السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قادرة على التعامل مع التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة واستقرار الأسواق.

ويحظى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأهمية كبيرة، نظرًا لدوره المحوري في تحديد السياسة النقدية الأمريكية، بما في ذلك قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصاد الأمريكي والأسواق الدولية.

وتتابع الأسواق المالية تصريحات ترمب عن كثب، وسط توقعات بأن ينعكس الإعلان المرتقب على حركة الدولار والأسهم والسندات، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات واسعة حول مستقبل السياسة النقدية والتوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.

ومن المنتظر أن يثير اسم المرشح المحتمل نقاشًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا داخل الكونغرس، حيث يتطلب المنصب موافقة مجلس الشيوخ، وفقًا للدستور الأمريكي.

