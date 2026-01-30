قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وصول منير فخري عبد النور ومحمود أباظة لحزب الوفد للإدلاء بأصواتهما في انتخابات رئاسة الحزب.. صور

وصول منير فخري عبد النور ومحمود أباظة لحزب الوفد للإدلاء بأصواتهما في انتخابات رئاسة الحزب
وصول منير فخري عبد النور ومحمود أباظة لحزب الوفد للإدلاء بأصواتهما في انتخابات رئاسة الحزب
معتز الخصوصي

وصل منذ قليل الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق و منير فخري عبد النور إلى مقر حزب الوفد ، للإدلاء بأصواتهما في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وبدأ منذ قليل  إدلاء أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد  بأصواتهم في إنتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الأنتخاب، وذلك منذ التاسعه صباحا .
كانت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الوفد قد إطمأنت على  جاهزية كافة اللجان وصناديق الإقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية.
وشهد مقر الإنتخاب إنتظامًا كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.


وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.
وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

منير فخري عبد النور حزب الوفد محمود أباظة الوفد انتخابات الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد