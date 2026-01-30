طارق السيد يدلي بصوته في انتخابات الوفد.. صور

شارك الكابتن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق وعضو الجمعية العمومية لحزب الوفد، في انتخابات رئاسة الحزب، التي انطلقت اليوم بمقر حزب الوفد، وسط إشراف قضائي كامل وحضور واسع من أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص طارق السيد على التواجد داخل لجان التصويت للإدلاء بصوته، مؤكداً أن مشاركته تأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدور الوطني لحزب الوفد، وضرورة دعم المسار الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية، بما يليق بتاريخ «بيت الأمة».

وشهدت لجان الاقتراع تفاعلاً من الحضور مع نجم الزمالك السابق، حيث التقط عدد من أعضاء الجمعية العمومية صوراً تذكارية معه، في أجواء اتسمت بالالتزام والانضباط واحترام قواعد العملية الانتخابية.

وتستمر انتخابات رئاسة حزب الوفد حتى السادسة مساءً، بمشاركة 5750 عضواً يحق لهم التصويت، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.