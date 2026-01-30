قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
أخبار البلد

خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير

نورهان خفاجي

تخطط شركة طيران إيركايرو، الناقل الوطني المصري، تشغيل رحلات جوية منتظمة، من مطار العاصمة الدولي، وذلك مع بداية شهر فبراير، بالتزامن مع موسم عمرة شهر رمضان 2026.

وصرحت مصادر خاصة لـ “صدى البلد”، أن طيران إيركايرو يعتزم تشغيل 5 رحلات أسبوعيًا من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهري فبراير ومارس، بالتزامن مع موسم العمرة، لتكون بمثابة اختبار لتشغيل الناقل الوطني المصري رحلات جوية من مطار العاصمة الجديدة.

وأشارت المصادر، أن طيران إيركايرو، أن خط التشغيل سيكون مطار العاصمة - جدة، والعكس، وستكون جميعها رحلات عمرة وليست ركاب، حيث تخصص الشركة طراز A320، بسعة 180 راكبًا.

حول مجمل رحلات موسم العمرة، يخطط طيران إيركايرو لتشغيل 70 رحلة أسبوعيًا من المطارات المصرية، وتحديدًا مطارات (مطار الأقصر ، مطار أسوان، مطار الاسكندرية، مطار أسيوط، مطار العاصمة الإدارية، مطار القاهرة)، حتى نهاية شهر رمضان.

وتصل نقاط تشغيل طيران إيركايرو إلى السعودية إلى 10 نقاط داخل المملكة، بينهم نقاط رحلات العمرة.

وافتتح مطار العاصمة الدولي في شهر يونيو 2019، هو المطار الذي افتتح لتخفيف الضغط علي مطار القاهره الدولي، حيث يقع علي بعد عدة كيلو مترات من العاصمة الإدارية الجديدة كما يبعد حوالي 30 ىكيلو متر من جهة الشرق من مطار القاهره الدولي.

ويربط مطار العاصمة الإدارية الجديدة منطقة العاصمة الإدارية الجديدة بأربعة طرق رئيسية هي : طريق السويس – طريق العين السخنة – الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الإقليمي ، بالإضافة إلى محاور الطرق الرئيسية.

وتم إنشاء مبنى الركاب داخل مطار العاصمة الإدارية الجديد، ليسع 300 راكب في الساعة، وتم تخصيص 16 كاونتر للشركات الطيران التي ستبدأ تشغيل رحلاتها من المطار الأحدث في مصر، وخصص المطار 2 ممر لهبوط الطائرات.

إيركايرو طيران إيركايرو مطار العاصمة الدولي

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
