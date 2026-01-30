رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن احتياجها لشغل وظيفة (15) عامل نظافة باجر يومى. من الرجال والسيدات فعلى الراغبين فى شغل الوظيفة التوجه الى المركز التكنولوجي بالمركز والتقدم بطلب باسم رئيس مركز ومدينه بلاط وذلك في موعد أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان خلال الفترة من الأحد 1 فبراير المقبل حتى الأحد 15 فبراير.

- شروط التقديم والمستندات المطلوبة

وتضمنت شروط التقديم للمسابقة ان يكون المتقدم حاصل على محو امية على الاقل و تأديه الخدمة العسكريه او معاف منها و الا يقل سن المتقدم عن 21 عاما والا يزيد عن 40 عاما في تاريخ الإعلان وأن يكون مقيم إقامة دائمة بمركز ومدينه بلاط ومثبت ببطاقة الرقم القومى و ألا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم أو قرار تاديبيي نهائي وألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

وتضمنت المستندات المطلوبة للتقديم صورة من المؤهل الدراسى إن وجد وصورة من الرقم القومى وصورة من شهاده الميلاد حديثة وكعب عمل وصحيفة الحالة الجنائيه في حالة القبول و شهاده تأدية الخدمة العسكرية.