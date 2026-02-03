تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام الثامنة مساء باستاد القاهرة.

لعب الفريقان عشر مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود البنك الأهلي موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في الرابع عشر من مايو 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي.



وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي اثني عشر هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف ووسام أبو علي برصيد هدفين لكل منهما.