16 مليار دولار.. ترامب يجمد تمويل مشاريع النقل الأمريكية ويشترط تسميتها باسمه
عراقجي قبيل المفاوضات مع واشنطن: إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية زيادة حجم الاستثمارات والوضع الإقليمي
حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب
قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟
كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل حياة المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
محافظات

إيقاف أعمال حفر خزان مياه مخالف وردمه في منطقة المدارس بالغردقة

ابراهيم جادالله

أوقفت رئاسة حي جنوب الغردقة، أعمال الشروع في حفر خزان مياه بالطريق العام بمنطقة المدارس، واتخذت الإجراءات اللازمة لردمه وإعادة الوضع لأصله، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، ومساعد رئيس الحي، بالتوجه الفوري لموقع المخالفة وإيقاف أعمال الحفر التي تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة، أن المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بمباشرة أعمال حفر عشوائية لإنشاء خزان مياه داخل حرم الطريق العام بمنطقة المدارس، ما تسبب في إعاقة حركة السير وتهديد سلامة الطريق، وعلى الفور تم إلزام المخالف بردم الخزان بمعرفته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد أحمد جبر، على ضرورة قيام المخالف بإعادة الوضع لأصله بالكامل، وردم أعمال الحفر وإعادة تسوية وتمهيد الطريق على نفقته الخاصة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان عدم تعريض الطريق لأي مخاطر.

وأكد رئيس الحي أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات تقع في حرم الشارع العام أو على ممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أن منطقة المدارس ذات طبيعة خاصة وتتطلب أعلى معايير السلامة نظرًا لكثافة حركة الطلاب والمواطنين بها.

