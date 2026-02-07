برلماني: إطلاق عيادات علاج إدمان الإنترنت خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية وبناء الإنسان

أكد نور الدين مصطفى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ضمن خدمات مبادرة «صحتك سعادة»، يُعد خطوة بالغة الأهمية تعكس وعي الدولة بالتحديات النفسية والاجتماعية الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة على فئة الشباب والأطفال.



وأوضح في بيان اليوم، أن هذه المبادرة تمثل استجابة، عملية لمخاطر حقيقية بدأت تؤثر على الصحة النفسية والسلوكية، مثل العزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم، وتراجع التحصيل الدراسي، والسلوكيات العدوانية، مؤكدًا أن التعامل مع إدمان الإنترنت كقضية صحية ونفسية، وليس فقط سلوكية، يعكس تطورًا كبيرًا في سياسات الرعاية الصحية بمصر.



وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة «صحتك سعادة» تندرج ضمن توجه الدولة لبناء الإنسان المصري بشكل متكامل، من خلال الاهتمام بالصحة النفسية جنبًا إلى جنب مع الصحة الجسدية، مشددًا على أهمية التوسع في هذه العيادات بالمحافظات المختلفة، وتعزيز حملات التوعية المجتمعية، ودور الأسرة والمدرسة في الاكتشاف المبكر للمشكلة.



وأشار إلى أن إنشاء عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية يسهم في تخفيف العبء عن الأسر، ويمنحهم مسارًا علميًا وآمنًا للتعامل مع هذه الظاهرة المتنامية، بدلًا من الاجتهادات الفردية غير المتخصصة، مؤكدًا أن توفير الدعم النفسي والعلاجي المبكر يساعد على إعادة دمج المتعافين في المجتمع، ويعزز من قدرتهم على الإنتاج والتفاعل الإيجابي، بما ينعكس في النهاية على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.



وأكد الدعم الكامل لأي مبادرات تستهدف حماية الصحة النفسية للمواطنين، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين وزارة الصحة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة الوطنية المهمة.