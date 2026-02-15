مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تناقش «الإدارة الذكية واستباق التغيير» في ندوة علمية

أقامت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، ندوة علمية لمناقشة كتابي «الإدارة الذكية واستباق التغيير»، و«استراتيجية استباق التغيير» للواء أ.ح/ محمد حسيني عامر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة العلوم الإنسانية بمصر، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والمهتمين بقضايا الإدارة الحديثة والتحول الرقمي واستشراف المستقبل.

قدّم الندوة الدكتور سعد أبوزيد، مدير عام فروع مكتبة مصر العامة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن المكتبات لم تعد مجرد أوعية للمعرفة، بل أصبحت منصات فكرية فاعلة تساهم في نشر الوعي بقضايا الإدارة الذكية وبناء الإنسان القادر على مواكبة المتغيرات، وأدارت اللقاء الدكتورة عايشة نجاح، المدير التنفيذي لمؤسسة العلوم الإنسانية، مشددة على أهمية التكامل بين الخبرات العلمية والتنفيذية لإنتاج فكر تطبيقي يخدم المجتمع.

وشهدت الندوة مناقشة علمية ثرية، حيث تناول الدكتور عبدالعزيز صلاح، وكيل كلية الآثار لشؤون خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، مفهوم استباق التغيير من منظور تاريخي، مؤكدًا أن قراءة تاريخ مصر وتراثها عبر العصور تُمكّن من فهم أنماط التحول الحضاري، وتساعد في التنبؤ بالمسارات المستقبلية وبناء رؤى تنموية أكثر وعيًا واستدامة.

من جانبه، استعرض الدكتور المهندس زياد عبدالتواب، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لشؤون الحوكمة والتحول الرقمي، أبعاد التحول الرقمي كأداة رئيسية لاستباق التغيير، موضحًا أن الحوكمة الرشيدة تمثل الإطار الضامن لنجاح الرقمنة داخل المؤسسات.

وأشار إلى أن ما تطرحه الكتب محل النقاش يتوافق مع التوجهات الوطنية في بناء دولة رقمية حديثة، تعتمد على البيانات، وتحقق كفاءة الأداء والشفافية وسرعة اتخاذ القرار.

وفي ختام الندوة، قدّم اللواء أ.ح محمد حسيني محاضرة موسعة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، تناول خلالها مفاهيم الإدارة الذكية واستباق التغيير في عصر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مفهوم «التوأم الرقمي»، حيث قام بشرحه بأسلوب مبسط، موضحًا كيف يمكن إنشاء نموذج رقمي مطابق للواقع يُستخدم في المحاكاة، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، ودعم صُنّاع القرار في اختيار البدائل الأكثر كفاءة.

كما أكد أن التوأم الرقمي والرقمنة الشاملة يمثلان مستقبل الإدارة الحديثة، ويساهمان في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة على التخطيط الاستباقي، وهو ما عكسه تفاعل الجمهور وثراء الأسئلة والنقاشات التي أعقبت المحاضرة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بدعم الوعي المجتمعي بقضايا الإدارة الحديثة، ونشر ثقافة استباق التغيير والتحول الرقمي، وتعزيز الحوار الفكري بين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على فهم متطلبات المستقبل ومواجهة تحدياته.