قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة
اللهم بك أصبحنا .. ردِّد أذكار الصباح الآن
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاقتصاد دعم التنمية والتكامل بالاتحاد الأفريقي
“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تناقش «الإدارة الذكية واستباق التغيير» في ندوة علمية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية
جمال عاشور

أقامت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، ندوة علمية لمناقشة كتابي «الإدارة الذكية واستباق التغيير»، و«استراتيجية استباق التغيير» للواء أ.ح/ محمد حسيني عامر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة العلوم الإنسانية بمصر، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والمهتمين بقضايا الإدارة الحديثة والتحول الرقمي واستشراف المستقبل.

قدّم الندوة الدكتور سعد أبوزيد، مدير عام فروع مكتبة مصر العامة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن المكتبات لم تعد مجرد أوعية للمعرفة، بل أصبحت منصات فكرية فاعلة تساهم في نشر الوعي بقضايا الإدارة الذكية وبناء الإنسان القادر على مواكبة المتغيرات، وأدارت اللقاء الدكتورة عايشة نجاح، المدير التنفيذي لمؤسسة العلوم الإنسانية، مشددة على أهمية التكامل بين الخبرات العلمية والتنفيذية لإنتاج فكر تطبيقي يخدم المجتمع.

وشهدت الندوة مناقشة علمية ثرية، حيث تناول الدكتور عبدالعزيز صلاح، وكيل كلية الآثار لشؤون خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، مفهوم استباق التغيير من منظور تاريخي، مؤكدًا أن قراءة تاريخ مصر وتراثها عبر العصور تُمكّن من فهم أنماط التحول الحضاري، وتساعد في التنبؤ بالمسارات المستقبلية وبناء رؤى تنموية أكثر وعيًا واستدامة.

من جانبه، استعرض الدكتور المهندس زياد عبدالتواب، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لشؤون الحوكمة والتحول الرقمي، أبعاد التحول الرقمي كأداة رئيسية لاستباق التغيير، موضحًا أن الحوكمة الرشيدة تمثل الإطار الضامن لنجاح الرقمنة داخل المؤسسات. 

وأشار إلى أن ما تطرحه الكتب محل النقاش يتوافق مع التوجهات الوطنية في بناء دولة رقمية حديثة، تعتمد على البيانات، وتحقق كفاءة الأداء والشفافية وسرعة اتخاذ القرار.

وفي ختام الندوة، قدّم اللواء أ.ح محمد حسيني محاضرة موسعة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، تناول خلالها مفاهيم الإدارة الذكية واستباق التغيير في عصر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مفهوم «التوأم الرقمي»، حيث قام بشرحه بأسلوب مبسط، موضحًا كيف يمكن إنشاء نموذج رقمي مطابق للواقع يُستخدم في المحاكاة، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، ودعم صُنّاع القرار في اختيار البدائل الأكثر كفاءة.

 كما أكد أن التوأم الرقمي والرقمنة الشاملة يمثلان مستقبل الإدارة الحديثة، ويساهمان في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة على التخطيط الاستباقي، وهو ما عكسه تفاعل الجمهور وثراء الأسئلة والنقاشات التي أعقبت المحاضرة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بدعم الوعي المجتمعي بقضايا الإدارة الحديثة، ونشر ثقافة استباق التغيير والتحول الرقمي، وتعزيز الحوار الفكري بين الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على فهم متطلبات المستقبل ومواجهة تحدياته.

مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء الإدارة الذكية واستباق التغيير استراتيجية استباق التغيير محمد حسيني عامر مؤسسة العلوم الإنسانية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

ترشيحاتنا

رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات “حياة كريمة”

رئيس القابضة للمياه : تسريع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة في أسوان

خلال المؤتمر

وزير الاستثمار: الحكومة تركز علي التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية

الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد