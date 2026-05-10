البحرين تعرب عن قلقها من التطورات الميدانية في السودان

ترأست مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، الاجتماع غير العادي المنعقد اليوم الأحد 10 مايو 2026، على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لبحث الهجمات الإثيوبية الأخيرة على السودان، وذلك بطلب من الخرطوم.

البحرين يندد بالهجمات الأخيرة على السودان

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله الزينل، سفير البحرين لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دعم جمهورية السودان في الحفاظ على سلامة واستقرار أراضيها، وصون وسلامة مواطنيها.

وأعربت مندوبة البحرين عن قلق بلادها إزاء أي تصعيد ميداني من شأنها أن يزيد من تعقيد الأوضاع وينعكس سلبا على أمن المنطقة، مطالبة بتغليب لغة الحوار واستمرار المساع الدبلوماسية.