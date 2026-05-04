الجامعة العربية ومنظمة الهجرة توقعان خطة عمل 2026–2028

وقعت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، خطة عمل مشتركة للأعوام (2026–2028) تهدف إلى تعزيز حوكمة بيانات الهجرة في المنطقة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة.

وقع الاتفاقية كل من السفير الدكتور علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، وعثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة.

تعزيز حوكمة بيانات الهجرة في المنطقة

تركز الخطة على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تعزيز حوكمة البيانات، ودعم التنسيق وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، وتنمية القدرات التقنية.

وشدد السفير المالكي خلال المراسم على أن توفير بيانات دقيقة وموثوقة بات ضرورة ملحة لصنع سياسات مستنيرة ودعم التخطيط الاقتصادي في الدول العربية.

وأكد بلبيسي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تسعى للتعامل مع البيانات كأصل استراتيجي يخدم التنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي، وحماية المهاجرين، بما يتماشى مع الالتزام الإقليمي بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة.