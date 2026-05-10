الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام

الجامعة العربية
الجامعة العربية
أ ش أ

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي على ضرورة احترام حرية الصحافة الفلسطينية عملا بأحكام المعاهدات ذات الصلة بحماية الصحفيين زمن السلم وأثناء النزاعات المسلحة، والمواثيق والإعلانات الدولية .

وأعرب خطابي - في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني والذي يصادف يوم 11 مايو من كل عام - عن التطلع للعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام بخصوص الدعم التقني والتأهيلي للإعلام والصحافة الفلسطينية العتيدة بتعاون وثيق مع وزارة الإعلام الفلسطينية التي بادرت مؤخرا على اتخاذ خطوة عملية - بشراكة دولية - بإنشاء صندوق مستقل لتمويل دعم مستدام للإعلام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتنمية قدراته المهنية استجابة للتحديات الملحة الراهنة.

وأكد خطابي الاستعداد الكامل لقطاع الإعلام والاتصال مصاحبة المشروع وغيره من المبادرات الهادفة بمعية المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية .

يذكر أنه ‎بموجب القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الإعلام العرب تحت رقم 508

‎خلال الدورة العادية 52 بالقاهرة تم إطلاق يوم عالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني لجعله مناسبةً لتذكير العالم بالمخاطر المحدقة بأداء شبكات الإعلام الفلسطيني في ظل تمادي السياسات الإسرائيلية المتطرفة تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الأصيل وتفاقم الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للسلطات الإسرائيلية .

وفي هذا الصدد، أكد خطابي أهمية البعد التضامني لإحياء هذا اليوم ورمزيته القوية في مساندة الصحفيين الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية لتعطيل العمل الصحفي الفلسطيني لنقل الحقائق الميدانية نحو العالم ، مناشدا المؤسسات الدولية والاقليمية الإعلامية والحقوقية للإقدام على إجراءات فعالة لضمان سلامتهم الجسدية، وحقهم في أداء مهامهم ضمن بيئة آمنة، ووقف استهدافهم وملاحقتهم ، وتدمير بنيتهم الإعلامية ، وفرض قيود صارمة عليهم بعدما أضحى التراب الوطني الفلسطيني من المناطق الأكثر خطورة وتدهورا للممارسة الصحفية .

‎وفي هذا السياق ، شدد السفير خطابي على ضرورة احترام حرية الصحافة الفلسطينية عملا بأحكام المعاهدات ذات الصلة بحماية الصحفيين زمن السلم وأثناء النزاعات المسلحة ، والمواثيق والإعلانات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما مقتضيات المادة 19والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لأخلاقيات مهنة الصحافة ، فضلا عن توجهات جامعة الدول العربية بما فيها القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب وهياكله .

الجامعة العربية الصحافة الفلسطينية الإعلام الفلسطيني

