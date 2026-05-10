الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السودان يتهم إثيوبيا بشن هجمات عدائية على أراضيه ويطالب بدعم عربي

الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى
الديب أبوعلي

عقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث تطورات الأزمة بين السودان وإثيوبيا، بناءً على طلب من الخرطوم، وسط تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وترأست مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، الاجتماع غير العادي، المنعقد اليوم، الأحد 10 مايو 2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لبحث الهجمات الإثيوبية الأخيرة على السودان.

وألقى الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى، سفير السودان لدي مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة، كلمة بلاده، شكر خلالها الأمانة العامة والدول الأعضاء على الاستجابة السريعة لعقد الاجتماع، مثما مواقفها الداعمة للخرطوم.

وقال عدوي إن الاجتماع يأتي في ظل ما وصفه بـ”التداعيات الخطيرة للهجوم الإثيوبي الأخير على السودان”، مؤكدا أن بلاده انتهجت سياسة متوازنة تقوم على الحفاظ على علاقات الجوار، رغم ما اعتبره استهدافًا متكررًا لأمنه الوطني ومؤسساته.

 

السودان يتهم إثيوبيا بشن هجمات معادية

وشدد السفير على أن الأمن القومي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، محذرا من أن أي تهديد للسودان ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.

واتهم عدوي إثيوبيا بشن هجمات خلال الشهرين الماضيين باستخدام طائرات مسيرة انتحا.رية، قال إن التحقيقات السودانية أثبتت انطلاقها من مطار بحر دار، واستهدافها عدة ولايات سودانية بينها النيل الأزرق، النيل الأبيض، الشمالية، وجنوب كردفان، إضافة إلى مواقع في العاصمة الخرطوم.

كما أشار إلى تورط عناصر مسلحة عبر الحدود وتلقيها دعمًا عسكريًا يستهدف البنية التحتية والمدن السودانية.

وفي السياق الدبلوماسي، أعلن السفير أن الحكومة السودانية قامت بتوثيق الأدلة الفنية لمسارات الطائرات المسيرة، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور، إلى جانب التحرك في المنظمات الإقليمية والدولية.

وطرح السودان مشروع قرار أمام مجلس الجامعة يتضمن التأكيد على التضامن العربي مع الخرطوم، ودعم الأمن القومي العربي، ورفض استخدام أراضي دول الجوار كمنطلق لأي أعمال عدائية تستهدف السودان.

واختتم عدوي كلمته بالتعبير عن ثقته في دعم الدول العربية لمشروع القرار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

