عمرو أديب عن التوسع باستخدام الطاقة الشمسية: يغير الحياة في مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على موضوع استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل، والتوسع في استخدام هذا النوع من الطاقة، قائلا :"خبر يغير الحياة في مصر".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"انهاردة طلع خبر هيغير الحياة في مصر.. نتسأل ليه لم نستخدم الطاقة الشمسية في بيوتنا.. كل البلاد اللي حولينا نستخدمها.. ومحدش عارف ليه مش موجود في مصر.. عندنا كل الطاقة البديلة في مصر ومصصم تشتغل بالأحفوري.. فرصة ضائعة من 30 و40 سنة"

وتابع عمرو أديب عبر قناة mbc masar، :"أعملوا ثورة يا جماعة واحنا متأخيرين جدا وكلام الرئيس لو حصل هيغير اسلوب الحياة في مصر، وعايزين ثورة ادارية ومش تكنولوجية وبلاش توديني لمدام مديحة وابعد عني وسبني استفيد من شمس مصر".