برلماني: :مشروع الدلتا الجديدة ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أكد النائب الدكتور احمد عبد المجيد امين سر لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندرية. أن مشروع “الدلتا الجديدة” يمثل أحد أبرز المشروعات القومية في العصر الحديث، مؤكدًا أنه يعكس الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الأمن الغذائي وبناء دولة قائمة على الإنتاج الحقيقي، بعيدًا عن الاعتماد على الاستيراد.

مشروع الدلتا الجديدة

وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، أن المشروع يأتي في وقت حساس على الصعيد العالمي، حيث أثرت الأزمات الدولية على أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، ما يجعل التوسع الزراعي ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد المصري وضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن نجاح المشروع كان ممكنًا بفضل البنية التحتية المتطورة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك شبكة الطرق والمحاور القومية الحديثة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق ومناطق التصنيع، مؤكدًا أن المشروع سيحول مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية إلى مناطق إنتاجية متكاملة، ما يحدث طفرة نوعية في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

افتتاح مشروع الدلتا الجديدة

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد أن مشروع “الدلتا الجديدة” يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والزيوت، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال تطبيق أحدث أساليب الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من محطات معالجة المياه العملاقة التي أصبحت نموذجًا عالميًا لإعادة استخدام الموارد المائية بكفاءة.