إعلامي يكشف عن طاقم تحكيم مباراة القمة

أكد الإعلامي محمد سعيد، مقدم برنامج “التريند” على قناة الأهلي، أن الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس اقترب من إدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وكتب سعيد عبر حسابه على موقع فيسبوك: "الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس سيتولى القيادة التحكيمية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي".

وأضاف أن الحكم الإسباني سبق له إدارة مباراة واحدة للنادي الأهلي هذا الموسم، وكانت أمام بيراميدز في الجولة الخامسة، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.

وأشار كذلك إلى أن روخاس أدار مؤخرًا نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، والذي انتهى بفوز الفريق الباسكي بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في إطار مواجهات الجولة الخامسة في مجموعة البطولة لمسابقة الدوري الممتاز، مساء الجمعة المقبلة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة ، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، على قناة ON Sports المصرية.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بيراميدز والأهلي، اللذين يمتلكان 44 نقطة لكل منهما.