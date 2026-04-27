النرويج تطالب بإلغاء جائزة "فيفا" للسلام الممنوحة لترامب

دعت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى إلغاء جائزة الفيفا للسلام، التي مُنحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلنت دعمها لشكوى أخلاقية رفعتها منظمة حقوقية ضد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت ليز كلافينيس، التي ستمثل اتحادها في مؤتمر "فيفا" يوم الخميس المقبل، والعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن على الاتحاد الحفاظ على مسافة مناسبة من قادة العالم.

منح إنفانتينو جائزة السلام لترامب خلال قرعة كأس العالم الصيفية التي أقيمت في واشنطن العاصمة في السادس من ديسمبر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الجائزة في نوفمبر - دون موافقة مسبقة من مجلس إدارته - بهدف "تكريم الأفراد الذين قاموا بأعمال استثنائية وجليلة من أجل السلام، ووحدوا بذلك شعوب العالم".

أدى توقيت الإعلان وعلاقة إنفانتينو الوطيدة بترامب إلى افتراض الكثيرين أن الجائزة أُنشئت كجائزة ترضية لترامب بعد تجاهله في جائزة نوبل للسلام، وهي أرفع جائزة في العالم.

ويرى كلافينيس أن الفيفا، المفترض أن يلتزم الحياد السياسي، لا يملك "التفويض" ولا الموارد اللازمة لمنح جائزة السلام.

وقال كلافينيس في اجتماع مع وسائل إعلام دولية، نقلتها صحيفة "ذا أتليتيك" البريطانية، اليوم الاثنين: "نريد إلغاء جائزة السلام للفيفا، ولا نعتقد أن منح جائزة كهذه يندرج ضمن صلاحيات الفيفا، ولدينا بالفعل مؤسسة نوبل تقوم بهذا العمل باستقلالية تامة".

وأضافت: "نرى أنه من المهم لاتحادات كرة القدم والاتحادات القارية والفيفا تجنب أي موقف يُهدد استقلاليتها عن قادة الدول، وعادةً ما تكون هذه الجوائز ذات طابع سياسي إذا لم تتوفر الأدوات والخبرات الكافية لضمان استقلاليتها".

وأكملت: "إن تشكيل لجنة تحكيم ووضع معايير محددة يتطلبان جهدًا كبيرًا، إنه أمر بالغ الحساسية، ومن ناحية الموارد، ومن ناحية الصلاحيات، والأهم من ذلك، من ناحية الحوكمة، أعتقد أنه يجب تجنب ذلك مستقبلًا".

وجهت منظمة "فير سكوير" المعنية بحقوق الإنسان رسالة شكوى إلى الفيفا، تزعم فيها أن إنفانتينو "ارتكب أربعة انتهاكات واضحة" لقواعد الحياد الخاصة بمنظمته.

يدعم كلافينيس جهود "فير سكوير"، وأضافت: "لقد انتقدنا هذه العملية بشدة لأنها لم تُقرّ من قبل مجلس الفيفا، كما أنها، في رأينا، خارجة عن صلاحيات الفيفا في منح مثل هذه الجائزة، وينبغي أيضًا تقييم ما إذا كان ذلك يُعد انتهاكًا للحياد السياسي، وسيكون هذا من اختصاص اللجنة الأخلاقية".

وتابعت: "نعتقد أنه من المهم ألا نكتفي بالتصريحات الإعلامية، بل أن نطبق آليات رقابية داخل المنظمة، وندعم أولاً وقبل كل شيء تقديم منظمة فير سكوير للشكوى، ونؤكد على ضرورة معالجتها وتقييمها، وأن تتم العملية بشفافية تامة".

لطالما كانت كلافينيس من أشد منتقدي الفيفا، وفي عام 2022 ألقت خطابًا في الدوحة قبل قرعة كأس العالم في قطر، قالت فيه إن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "طريقًا طويلًا" لمعالجة المخاوف المتعلقة "بحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية"، ومع ذلك، لا تخطط كلافينيس لإلقاء كلمة مماثلة في مؤتمر يوم الخميس في فانكوفر، كندا.

