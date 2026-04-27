عمرو أديب :يارب رب نكسب انبى علشان الزمالك ابنى

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن رغبته في فوز نادي الزمالك على إنبي، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

و كتب عمرو أديب عبر حسابة بموقع أكس : ليه ما نكسبش انبى ليه ما ناخدش الدورى ليه دي حاجات صعبه . قول يا رب نكسب انبى علشان الزمالك ابنى.

وشهدت مباراة الزمالك وانبي مرور 15 دقيقة مع تحفظ الفريقين وبداية حماسية بعض الشيء من إنبي ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الدقيقة الرابعة، كاد حامد عبد الله أن يفتتح التسجيل بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن عمر جابر تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الزمالك من هدف محقق بتصدي رائع.

وفي الدقيقة السادسة، شكل إنبي خطورة من ركلة ركنية أُرسلت كعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بمحمود حمدي الونش قبل أن يتدخل مهدي سليمان ويُبعدها، محافظًا على شباك الزمالك.