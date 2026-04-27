الدردير يدعم لاعبي الزمالك: نحتاج فوز واحد للتتويج بالدوري

وجه الإعلامي عمرو الدرديري، رساله دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي ، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و كتب الدردير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الزمالك هيفوز بنتيجه ١/٠ و الاهلي هيتعادل مع بيراميدز 1/1 ، والزمالك يحتاج لفوز واحد للتتويج بالدوري ان شاء الله.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : المهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي .