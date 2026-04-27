أقطاي عبدالله يقود هجوم إنبي في مواجهة الزمالك بالدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي تشكيل الفريق البترولي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي : عبد الرحمن سمير - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد شرقية - مروان داوود - زياد كمال - أحمد العجوز - علي محمود - حامد عبد الله - محمد حتحوت - أقطاي عبد الله.

الزمالك وإنبي

يدخل الزمالك مساء اليوم الاثنين مواجهة لا تقل أهمية عن مباريات القمة حين يستضيف إنبي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز في مباراة تبدو على الورق في المتناول لكنها على أرض الواقع تحمل الكثير من علامات التحذير.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي وبيراميدز ما يجعل كل مباراة بمثابة خطوة مباشرة نحو اللقب وأي تعثر فيها قد يفتح الباب أمام منافسين ينتظرون أي هفوة.

عقدة الدور الأول

رغم التفوق في جدول الترتيب يدخل الزمالك المواجهة بحذر واضح خاصة أن إنبي كان أحد الفرق القليلة التي نجحت في إيقافه خلال الموسم الحالي.

الخسارة أمام الفريق البترولي في ختام الدور الأول لا تزال حاضرة في أذهان اللاعبين والجهاز الفني وهو ما يضيف بعدًا نفسيًا للمباراة حيث يسعى الزمالك إلى رد الاعتبار قبل أي حسابات أخرى.

وتحمل هذه الذكرى ضغطًا إضافيًا على الفريق إذ لم يتعرض الزمالك تحت قيادة جهازه الفني الحالي سوى لتلك الهزيمة أمام إنبي ما يجعل المواجهة اختبارًا نفسيًا بقدر ما هي فنية.