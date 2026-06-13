تحويلات مرورية بطوخ .. غلق مدخل الحدادين مؤقتًا واستمرار تشغيل النفق

أعلنت الجهات المختصة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية غلق مدخل قرية الحدادين أعلى نفق الحدادين للقادمين من اتجاه القاهرة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر الخط الطردي لمشروع الصرف الصحي بالمنطقة لمدة أسبوع.



وأكدت استمرار تشغيل نفق الحدادين في الاتجاهين، دون تأثر بالحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم السير خلال فترة الأعمال.

ووجهت السائقين إلى استخدام عدد من الطرق البديلة للوصول إلى القرية، تشمل المرور عبر شارع زاوية الطحلاوي بعد مخرج النفق على الطريق الزراعي السريع، أو استخدام نفق مشتهر ثم شارع مصرف الحصة، والعبور من داخل النفق وصولًا إلى قرية الحدادين.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استكمال مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي، مع التأكيد على الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح المدخل أمام حركة المرور.