قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب تشيلسي
بتكنولوجيا صينية.. إنشاء مركز تدريب مهني متطور في الإسماعيلية| تفاصيل لقاء المحافظ والسفير
سباق عالمي للتسلح.. أحمد موسى يكشف أسرار سلاح الحسم في الحروب الحديثة
هجمات متبادلة بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والأهلي بالدوري
زيادة الإيجار القديم 2026 .. موعد التطبيق والقيم الجديدة
أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر
فوّل عربيتك بالغاز والكهربا | إنشاء محطة طاقة خضراء متكاملة بـ أكتوبر
يبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026
بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر
أمن الرئيس ترامب في قاعة الرقص | تصريح صادم من البيت الأبيض بعد هجوم السبت
يا أبو الكباتن | منشور ناري من عمرو أديب لمعلق مباراة الزمالك وإنبي
محمد هاني يغيب عن لقاء الزمالك في قمة الدوري المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي
وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي المساهمين، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشاد الوزير بالأداء المالي المتميز للشركة، وما حققته من نمو ملموس يعكس كفاءة الإدارة ونجاح استراتيجيات العمل، خاصة في التوسع في إنشاء محطات الخدمات المتكاملة، ونقاط شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب مراكز صيانتها، في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة.

وأكد الوزير أهمية ترسيخ هوية مؤسسية متكاملة لشركة فجر المصرية، تعكس رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها، وتُبرز مجالات عملها بوضوح، بما يدعم خطط التوسع والمشاركة في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، ويعزز من تنافسيتها ومكانتها في قطاع الطاقة.

ومن جانبه، استعرض المهندس إيهاب كمال، رئيس الشركة، نتائج أعمال عام 2025 التي مثلت نقطة تحول استراتيجية، انتقلت خلالها الشركة من مرحلة التخطيط إلى تحقيق نتائج فعلية، عبر التوسع في المشروعات وتنويع الاستثمارات وبناء شراكات نوعية.

وأوضح أن الشركة سجلت أول إيرادات تشغيلية من أنشطة إنشاء وتشغيل محطات الطاقة والخدمات المتكاملة، من خلال مشروع محطة البنفسج بالقاهرة الجديدة، والتي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن السيارات الكهربائية.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ مشروع محطة طاقة خضراء متكاملة بمدينة السادس من أكتوبر، تضم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن المركبات الكهربائية، وتم إسناد أعمال التصميم والإشراف إلى شركة إنبي، بالتعاون مع شركاء القطاع، ومنهم شركتا كارجاس وإيكاروس إليكتريك، لتنفيذ وتشغيل مكونات المشروع.

وأضاف أن الشركة بادرت بتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لخدمة مقرها الإداري، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لإقامة محطة خارج نطاق المباني. ويستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة عبر استغلال ساحات الانتظار كمصدر لإنتاج الطاقة، حيث أسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنحو 67%، بما يعادل نحو 900 ألف جنيه سنويًا، فضلًا عن دعم كفاءة واستقرار التشغيل.

ولفت إلى التعاون مع شركتي «إيكاروس إليكتريك» و«كارجاس» لإنشاء وإدارة وتشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية داخل محطة تموين وخدمة السيارات التابعة لشركة كارجاس بمنطقة الماظة (مصر الجديدة)، لتصبح أول محطة من هذا النوع ضمن محطات كارجاس.

وأكد رئيس الشركة سعي «فجر» للتوسع في استغلال الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات الشقيقة بقطاع البترول، لإقامة محطات متكاملة، بما يحقق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.

البترول الغاز الطاقة النظيفة الطاقة الخضراء الطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

