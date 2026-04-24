وزير البترول يهنئ الشعب المصري والقيادة السياسية بذكرى تحرير سيناء

يهنئ المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

قال وزير البترول نستحضر بكل فخر واعتزاز واحدة من أعظم صفحات التاريخ الوطني، حين استعاد المصريون أرضهم وصانوا كرامتهم بإرادة لا تلين وعزيمة لا تُقهر. إنها ملحمة جسّد فيها أبناء هذا الوطن أسمى معاني التضحية والفداء، وكتبوا بدمائهم الطاهرة قصة استرداد الحق وسيادة الأرض.

وتابع في هذه المناسبة الخالدة، نتوجه بأسمى آيات الإجلال والتقدير إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين قدّموا حياتهم دفاعًا عن الوطن، فكانوا ولا يزالون رمزًا للعزة والكرامة، ونبراسًا تهتدي به الأجيال.

وأضاف كل عام ومصر بخير، وشعبها العظيم في أمن واستقرار، تحت قيادة سياسية حكيمة، وبسالة قواتها المسلحة، وإخلاص أبنائها الذين يواصلون مسيرة البناء والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، تحيا مصر… قوية، شامخة، وآمنة دائمًا.