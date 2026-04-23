اقتصاد

وزير البترول : خطة خمسية لتطوير البنية التحتية واستيعاب زيادات الإنتاج

المهندس كريم بدوي وزير البترول
المهندس كريم بدوي وزير البترول
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ خطة خمسية طموحة لزيادة الإنتاج، ترتكز على تطوير وتوسعة البنية التحتية الحالية بما يضمن استيعاب الزيادات المستهدفة في الاحتياطيات والإنتاج، وتسريع ربطها على الخريطة الإنتاجية، لتفادي أي اختناقات قد تؤخر  الاستفادة من الإمكانات الإضافية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول خفض الفاتورة الاستيرادية، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم التوسع في صناعات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول، لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2025/2026، ومناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى جانب ممثلي شركتي «إيني» الإيطالية و«يونايتد إنرجي» الصينية.


ومن جانبه، شدد فرانشيسكو جاسباري، المدير العام لشركة «إيني» في مصر، على أهمية الحفاظ على سلامة العمليات، مع الاستمرار في التركيز على الصحة والسلامة والبيئة وسلامة الأصول، إلى جانب التنفيذ الفعال للمشروعات الجارية وأنشطة البحث والاستكشاف

واستعرض المهندس عبد السلام المنزلاوي رئيس شركة عجيبة للبترول، مؤشرات الأداء، مشيراً إلى أن الاستثمارات في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي تبلغ نحو 639 مليون دولار، فيما سجل الإنتاج نحو 41.5 ألف برميل مكافئ يومياً، بنسبة تحقيق 102% من المستهدف خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بحفر 18 بئراً تنموياً وتنفيذ 110 عمليات صيانة.

وأشار إلى نجاح الشركة في تحقيق صفر حرق روتيني للشعلة، ومعالجة كامل المياه المنتجة وفقاً للمعايير الدولية، وإعادة حقنها في الآبار، بما يدعم كفاءة الخزانات واستدامة الإنتاج.

وأضاف أن نتائج الحفر الأخيرة أظهرت مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إنتاج بئري «درة 36» و«غرب ياسمين 3» نحو 1650 برميل زيت و19 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

وفيما يتعلق بالعام المالي المقبل، أوضح أن الشركة تستهدف استثمارات بنحو 509 ملايين دولار، لتحقيق إنتاج يومي يبلغ 38 ألف برميل بترول و125 مليون قدم مكعب غاز.

