بنها الأهلية تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دور الشباب في استكمال البناء

نظّمت جامعة بنها الأهلية احتفالية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز وعي الطلاب بتاريخ الوطن وإنجازاته.

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وبإشراف الدكتورة غادة المسلمى مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم ، وحاضر فى الاحتفالية اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي.

وفي كلمته، أكد الدكتور تامر سمير أن الخامس والعشرين من أبريل يمثل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، حيث جسّد انتصار الإرادة المصرية التي جمعت بين قوة السلاح وحكمة التفاوض حتى عادت أرض سيناء كاملة إلى أحضان الوطن.

وأشار إلى أن ما تشهده سيناء اليوم من مشروعات قومية وتنموية يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا أن الشباب هم الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المناسبة تمثل دافعا للطلاب نحو التميز والابتكار، مشددًا على أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بالعلم والعمل والإخلاص.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتوجيه التحية والتقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، مع التأكيد على استمرار جامعة بنها الأهلية في أداء دورها التوعوي والتعليمي لإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وحماية مقدرات الوطن.

من جانبه ألقى اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، محاضرة تثقيفية استعرض خلالها المراحل التاريخية لتحرير سيناء، بدءًا من مرحلة العدوان على سيناء، مرورًا ببطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وصولًا إلى المفاوضات السياسية التي انتهت باستعادة كامل الأرض.

كما تناول خلال كلمته الجهود الوطنية في مراحل تحرير سيناء، إلى جانب استعراض التطورات الراهنة ومشروعات التنمية التي تشهدها سيناء، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج إرادة وطنية صلبة، وأن الحفاظ على سيناء لا يقل أهمية عن تحريرها في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.