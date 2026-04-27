ضبط مدير مصنع لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ، وبحوزته (أكثر من 4000 قطعة مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر – 350 قطعة إسطوانة معدنية بدون مستندات معبأة مدون عليها بيانات غير صحيحة "منتج نهائى" - 1000 قطعة ملصق مقلد ومنسوبة لإحدى العلامات التجارية) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.

