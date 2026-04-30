إعلامي : زيزو جاهز لمباراة القمة .. وقرار المشاركة بيد توروب

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن نجم الأهلي أحمد سيد زيزو أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته سواء أساسيًا أو بديلًا سيحسمه المدير الفني للفريق توروب.

وأوضح مهيب خلال برنامجه “اللعيب” على قناة MBC مصر أن زيزو شعر ببعض الإجهاد في الفترة الأخيرة، إلا أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامته وجاهزيته الكاملة لخوض اللقاء المرتقب.

وتحدث مهيب عن الجبهة اليمنى في الفريق، مؤكدًا أن وجود أحمد عيد كان يجب أن يحسم أي أزمة في هذا المركز، خاصة في ظل الغيابات المحتملة، متسائلًا عن سبب الحديث عن وجود مشكلة رغم توافر بدائل جاهزة.

وأضاف أن التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن كان من المفترض أن يوفر حلولًا فنية واضحة، بدلًا من إثارة الجدل حول هذا المركز قبل المباريات الكبرى.