جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
أخبار العالم

خطة لإنشاء مفاعل نووي أمريكي لتغذية مجمع تكنولوجي جنوب دولة الاحتلال

فرناس حفظي

كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلوا إلى تفاهم استراتيجي لإنشاء مجمع تكنولوجي متطور في جنوب إسرائيل، يركز على تصنيع الرقائق الإلكترونية وتطوير الذكاء الاصطناعي، ويشمل الاتفاق تخصيص حوالي 16 ألف دونم في النقب، أو على جبهة غزة، تحت اسم "حصن فاوندري واحد"، على أن يُدار المشروع مباشرة من قبل الجانب الأمريكي.

وبحسب مذكرة التفاهم التي حصلت عليها صحيفة جلوبس، ستحصل الولايات المتحدة على الأرض بعقد إيجار لمدة 99 عامًا، بينما تبقى السيادة الإسرائيلية قائمة، وستأتي الاستثمارات بشكل رئيسي من الشركات الأمريكية، التي ستعمل جنبًا إلى جنب مع شركات محلية، بهدف إنشاء مركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.


مفاعل نووي محتمل


تثير الاتفاقية جدلاً حول البنية التحتية للطاقة، حيث طرحت فكرة بناء مفاعل نووي لتلبية احتياجات الكهرباء الهائلة لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كنموذج فريد، إذ يمكن أن يعمل المفاعل تحت إشراف أمريكي مباشر، رغم كونه على الأراضي الإسرائيلية، بينما تشير الوثيقة الرسمية إلى "بنية تحتية للطاقة عالية الكثافة".

كما تتضمن الاتفاقية تسريع إجراءات الترخيص والموافقات التنظيمية، بحيث لا تتجاوز مدة التصاريح 120 يوما، وهو ما يُعد أسرع بكثير من المعايير المعتادة في إسرائيل.


إطار دولي وتوجهات استراتيجية


يأتي هذا المشروع ضمن إطار المبادرة الدولية "Pax Silica" التي أطلقها إدارة ترامب لضمان أمن سلسلة الإمداد للرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة دول مثل قطر والإمارات، فيما كانت إسرائيل أول دولة توقع اتفاقًا ثنائيًا مع الولايات المتحدة ضمن هذه المبادرة.


ويؤكد الاتفاق على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "خالية من التحيزات الاجتماعية أو السياسية"، بما يعكس توجه الإدارة الأمريكية تجاه الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.


ويأتي توقيت الاتفاق بالتوازي مع حزمة واسعة من المفاوضات الاقتصادية بين إسرائيل والولايات المتحدة، تشمل تسهيلات جمركية واستثمارات مشتركة، ضمن توجه إسرائيلي للحد من الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل.

إسرائيل الولايات المتحدة ء مجمع تكنولوجي متطور جنوب إسرائيل مفاعل نووي

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

غزة

حماس: العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي يؤكد التزامنا بكل متطلبات اتفاق غزة

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال: استهدفنا عنصرا من حزب الله في منطقة صور بجنوب لبنان

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

