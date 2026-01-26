إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب خشية أن يؤدي هجوم أمريكي على إيران إلى رد انتقامي من طهران تجاه إسرائيل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، أن سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب جاهزية، في ظل تقديرات في تل أبيب تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

جاء ذلك على لسان قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، خلال

وقال البيان إنه “خلال الزيارة، وقف قائد سلاح الجو على جاهزية الجنود، وتجول في مركز إدارة الاعتراضات، حيث شدد بار على أهمية تعزيز الجاهزية والاستعداد الفوري لمجموعة متنوعة من السيناريوهات ضمن منظومات الدفاع الجوي”.

وقال بار للجنود: “منذ بداية الحرب، دافعت منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو، بجميع أنظمة أسلحتها، واعترضت عشرات الآلاف من التهديدات التي استهدفت أراضي إسرائيل من مختلف ساحات القتال”، وفق ادعائه.

وأضاف: “في جميع الأوقات، يُطلب منا أن نكون مستعدين للمفاجآت، ومسؤوليتنا هي تقليص الضرر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية قدر الإمكان، سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع، حتى مع العلم بأنه لا يمكن ضمان عدم وقوع أي إصابات”.

وتابع: “بالتوازي مع الدفاع القوي، يمتلك سلاح الجو أذرعا هجومية فتاكة قادرة على العمل في عمق أراضي العدو، وسلاح الجو بأكمله في حالة استعداد وتأهّب وجاهزية”، وفق تعبيره.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران منتصف العام الماضي، قال بار: “لقد تعلمنا واستخلصنا العِبَر من عملية الأسد الصاعد، ونصل اليوم أقوى مما كنا”.

وأضاف موجها كلامه للجنود: “على مدار 24 ساعة في اليوم، طوال أيام السنة، أنتم في حالة تأهب وجاهزية كاملة”.

رئيس الأركان الإسرائيلي: كل شيء في رأس ترامب

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في محادثات مغلقة، أمس الأحد، إنه لا يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران ولا يمكنه التكهن بعد، بحسب ما أفادت به قناة روسيا اليوم.

وصرح زامير ، بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "كل شيء في رأس ترامب.. بالنسبة لنا كل شيء وارد".

رئيس هيئة الطيران المدني: مقبلون على توقيت حساس



كما حذر شموئيل زكاي رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل ، شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن جوريون، من فترة أمنية حساسة محتملة.

وصرح شموئيل زكاي: "مقبلون على توقيت حساس في نهاية الأسبوع، ولن نتردد في إغلاق المجال الجوي كما فعلنا في أبريل وأكتوبر 2024 وفي يونيو 2025.. سنتابع الأمور ونحيطكم علما".

تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق

وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وسط تقديرات بإمكانية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا في المنطقة.

وأوضح ميلو، خلال حديثه مع عدد من المزارعين، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، مضيفا: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".