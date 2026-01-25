ميرنا جميل تلفت الأنظار من ماليزيا بإطلالة صيفية جذابة

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها وجمهورها احدث ظهور لها بإطلالة صيفية جريئة خلال تواجدها في ماليزيا، بعد أن أنهت هناك تصوير مشاهدها الخارجية في مسلسل "الكينج" .

ونشرت ميرنا صورًا من رحلتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي جريء بقصة "الشراشيب" ، مع مكياج هادئ باللون البني.





كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ميرنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.