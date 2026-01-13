بالفرو.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

وخطفت ميرنا جميل الأنظار بإطلالة شتوية لافتة بجاكيت فرو باللون البني ، لتكشف عن جمالها ورشاقتها.



وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.