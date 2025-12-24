ميرنا جميل تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

حرصت الفنانة ميرنا جميل ، علي الاحتفال بالكريسماس بنشر صورا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرنا جميل ، بإطلالة أنيقة لافته بجوار شجره الكريسماس ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبد العظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.