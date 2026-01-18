قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذا لم تستثمر في أمريكا.. «ترامب» يُهدّد شركات الرقاقات الكورية والتايوانية برسوم تصل 100%
تقديرًا لمسيرتهم الوطنية.. وزارة الخارجية تنظم احتفالية لتكريم السفراء المُتقاعدين | صور
بعد تهديد ترامب بسبب جرينلاند .. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا بعد توغله جنوب لبنان .. ولا موعد للجنة الميكانيزم
بإطلالة جريئة أشعلت السوشيال ميديا.. «إليسا» تفتح قلبها: ليلة «جوي أووردز» سحر لا يُنسى|صور
عبد المنعم السعيد: الإدارة الأمريكية ترى في أزمة سد النهضة «فرصة دبلوماسية» | فيديو
حليف ترامب في الكونجرس يُحذّر: توسع الجيش السوري ضد الأكراد قد يُعيد عقوبات «قيصر»
بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
علا محمد

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في دورته السادسة بمدينة الرياض هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

ونشرت ميرنا جميل صورًا من كواليس إطلالتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق خطف الأنظار، وكتبت: "هذا الإحساس بالسعادة".

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج»  فى موسم رمضان 2025 الذي تشارك فيه النجمة ميرنا جميل ، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

الفنانة ميرنا جميل ميرنا جميل حفل توزيع جوائز جوي أووردز حفل توزيع جوائز جوي أووردز المستشار تركي آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

ترشيحاتنا

Galaxy S26

سامسونج تتراجع عن خطط Galaxy S26 الجديدة وتلغي طراز Edge

Galaxy S26 Ultra

تحديث كاميرا Galaxy S26 Ultra تركز على الواقعية بدل الألوان المبالغ فيها | تفاصيل

صناعة السيارات

المغرب ينتزع صدارة تصنيع السيارات في القارة من جنوب أفريقيا

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد