بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في دورته السادسة بمدينة الرياض هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

ونشرت ميرنا جميل صورًا من كواليس إطلالتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق خطف الأنظار، وكتبت: "هذا الإحساس بالسعادة".

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025 الذي تشارك فيه النجمة ميرنا جميل ، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.