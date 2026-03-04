قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة تأشيرات تضرب منتخب العراق قبل ملحق مونديال 2026

منتخب العراق
منتخب العراق
القسم الرياضي

يواجه منتخب العراق أزمة حقيقية قبل مباراة الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها نهاية شهر مارس الجاري.

وتتمثل أزمة منتخب العراق في صعوبة حصوله على تأشيرات السفر إلى المكسيك والتي تستضيف مباراته الحاسمة التي يخوضها ضمن منافسات الملحق المؤهل لمونديال 2026.

ويلتقي منتخب العراق يوم 31 مارس الجاري الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي بوليفيا وسورينام؛ من أجل حسم بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 الذي ينطلق في يونيو المقبل.

وأصدر منتخب العراق بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أوضح فيه عدم حصول بعض لاعبي منتخب أسود الرافدين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء البيان كالتالي: تؤكد إدارة المنتخب الوطني العراقي أنها تلقت تأكيدا رسميا يوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة مونتيري بالمكسيك، بتاريخ 31 من الشهر الحالي.

وأضاف البيان: توضح إدارة المنتخب أنها على تواصل دائم ومستمر مع فيفا بشأن ترتيبات مشاركة منتخبنا الوطني في مواجهة الملحق العالمي في ضوء المستجدات الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ونود الإشارة إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على اطلاع تام بكافة التطورات المتعلقة بوضع منتخبنا، حيث لا يزال المدير الفني للمنتخب جراهام أرنولد متعذرا عليه مغادرة دولة الإمارات نتيجة إغلاق المجال الجوي.

وواصل البيان: لم يتمكن عدد من لاعبينا المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك، بسبب إغلاق السفارات في ظل الظروف الحالية، وتشدّد إدارة المنتخب الوطني لجماهيرنا العزيزة، على أننا نواصل التنسيق والمتابعة بشكل مستمر مع الاتحادين الدولي والآسيوي، اللذين يواكبان المستجدات أولا بأول.

واختتم البيان: كما يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بمتابعة لاعبينا في دوري نجوم العراق أو المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

منتخب العراق كأس العالم مونديال 2026 أسود الرافدين منتخب بوليفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار

مجلس الوزراء

الموافقة على منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش

مجلس الوزراء

الوزراء: مد خدمة عدد من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد