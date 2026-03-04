أزمة تأشيرات تضرب منتخب العراق قبل ملحق مونديال 2026

يواجه منتخب العراق أزمة حقيقية قبل مباراة الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها نهاية شهر مارس الجاري.

وتتمثل أزمة منتخب العراق في صعوبة حصوله على تأشيرات السفر إلى المكسيك والتي تستضيف مباراته الحاسمة التي يخوضها ضمن منافسات الملحق المؤهل لمونديال 2026.

ويلتقي منتخب العراق يوم 31 مارس الجاري الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي بوليفيا وسورينام؛ من أجل حسم بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 الذي ينطلق في يونيو المقبل.

وأصدر منتخب العراق بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أوضح فيه عدم حصول بعض لاعبي منتخب أسود الرافدين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء البيان كالتالي: تؤكد إدارة المنتخب الوطني العراقي أنها تلقت تأكيدا رسميا يوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة مونتيري بالمكسيك، بتاريخ 31 من الشهر الحالي.

وأضاف البيان: توضح إدارة المنتخب أنها على تواصل دائم ومستمر مع فيفا بشأن ترتيبات مشاركة منتخبنا الوطني في مواجهة الملحق العالمي في ضوء المستجدات الأمنية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ونود الإشارة إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على اطلاع تام بكافة التطورات المتعلقة بوضع منتخبنا، حيث لا يزال المدير الفني للمنتخب جراهام أرنولد متعذرا عليه مغادرة دولة الإمارات نتيجة إغلاق المجال الجوي.

وواصل البيان: لم يتمكن عدد من لاعبينا المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك، بسبب إغلاق السفارات في ظل الظروف الحالية، وتشدّد إدارة المنتخب الوطني لجماهيرنا العزيزة، على أننا نواصل التنسيق والمتابعة بشكل مستمر مع الاتحادين الدولي والآسيوي، اللذين يواكبان المستجدات أولا بأول.

واختتم البيان: كما يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بمتابعة لاعبينا في دوري نجوم العراق أو المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.